Не только Белгород: взрывы прогремели на ТЭЦ в одном из российских регионов (карта, видео)

Клинцовская ТЭЦ оказалась под атакой, поражены распределительные мощности станции

В Брянской области России ночью с 5 на 6 октября было громко в Клинцах. Но для разнообразия вместо традиционного уничтожения нефтебаз в Клинцах была атакована местная ТЭЦ. Предварительно были поражены распределительные мощности ТЭЦ, что могло повлечь за собой отключение электроэнергии в Клинцах.

Об этом сообщили российские каналы. Отмечается, что около полуночи в Клинцах раздался ряд взрывов: как стало известно, под атакой была местная ТЭЦ. Россияне не могут понять, чем именно атаковали станцию: ряд каналов пишет о "ракетной атаке", другая часть — обвиняет "украинские дроны". При этом в российском регионе объявляли "ракетную опасность".

Известно, что станция вспыхнула, сильный пожар местные жители могли наблюдать с разных концов города. В сети уже появились фото и видео с места поражения. Предварительно поражено (или уничтожено) "Открытое распределительное устройство Клинцовской ТЭЦ 110 кВ". Пока доподлинно неизвестно, отключили ли в результате удара свет в Брянской области, в том числе в Клинцах.

Напомним, что в Белгороде вечером 5 октября произошел масштабный блэкаут — свет исчез в ряде районов российского города и некоторых областных населенных пунктах. Россияне уже заявили о якобы "ракетном ударе" со стороны Украины. Якобы "в ответ" россияне устроили очередной дроновый теракт в Харькове.

В прошлый раз Белгород "познал тьму" 28 сентября. Тогда "ракетным ударом" была выведена из строя Белгородская ТЭЦ и подстанция. Вернуть свет в город и пригородные населенные пункты россиянам удалось только 30 сентября.