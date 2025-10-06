Не тільки Бєлгород: вибухи прогриміли на ТЕЦ в одному з російських регіонів (мапа, відео)

Клинцівська ТЕЦ опинилася під атакою, уражено розподільчі потужності станції

В Брянській області Росії вночі з 5 на 6 жовтня було гучно у місті Клинці. Але для різноманіття замість традиційного знищення нафтобаз у Клинцях було атаковано місцеву ТЕЦ. Попередньо, було уражено розподільчі потужності ТЕЦ, що могло спричинити відключення електроенергії у Клинцях.

Про це повідомили російські канали. Зазначається, що близько опівночі у Клинцях пролунала низка вибухів: як стало відомо, під атакою була місцева ТЕЦ. Росіяни не можуть зрозуміти, чим саме атакували станцію: низка каналів пише про "ракетну атаку", інша частина — звинувачує "українські дрони". При цьому в російському регіоні оголошували "ракетну небезпеку".

Відомо, що станція спалахнула, сильну пожежу місцеві мешканці могли спостерігати з різних кінців міста. В мережі вже з'явилися фото та відео з місця ураження. Попередньо, уражено (або знищено) "Відкритий розподільчий пристрій Клинцівської ТЕЦ 110 кВ". Поки що достеменно невідомо, чи вимкнули внаслідок удару світло у Брянській області, в тому числі у Клинцях.

Нагадаємо, що у Бєлгороді ввечері 5 жовтня стався масштабний блекаут — світло зникло у низці районів російського міста та у деяких обласних населених пунктах. Росіяни вже заявили про нібито "ракетний удар" з боку України. Нібито "у відповідь" росіяни влаштували черговий дроновий теракт в Харкові.

Минулого разу Бєлгород "пізнав темряву" 28 вересня. Тоді "ракетним ударом" було виведено з ладу Бєлгородську ТЕЦ та підстанцію. Повернути світло у місто та приміські населені пункти росіянам вдалось тільки 30 вересня.