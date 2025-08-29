Російський Орел розбудили численні вибухи. Що відомо про атаку та наслідки (відео)

Російська влада заявила про постраждалого

Вибухи в Орлі пролунали в ніч на п'ятницю, 29 серпня. Це перша повітряна тривога та "хлопки" у цьому російському місті за три місяці.

Про вибухи повідомляє Telegram-канал ASTRA. Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив атаку. О 2:25 він заявив, що "внаслідок відбиття ворожих атак уламками БПЛА пошкоджено 2 будівлі в місті Орлі та ще 2 – на території інших муніципалітетів Орловської області".

Російський чиновник додав, що відомо про одного постраждалого. Також в області вмикався сигнал ракетної небезпеки. На кадрах, що публікують місцеві, можна побачити пожежу та задимлення після вибухів.

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Як пишуть росЗМІ, жителі Орла нарахували щонайменше десять вибухів. За словами місцевих жителів, один із дронів упав біля ТЦ — внаслідок чого почалася пожежа. В одному з районів міста БПЛА впав у дворі житлового будинку — уламками вибило вікна, посікло фасади та покрівлю будівлі.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 28 серпня численні вибухи пролунали на території окупованого Криму. Крім того, небезпеку нальоту дронів оголошували у Волгоградській, Саратовській, Тамбовській, Пензенській, Самарській, Улянівській, Оренбурзькій, Воронезькій, Калузькій, Липецькій, Тульській та Рязанській областях Росії.