Укр

Российский Орел разбудили многочисленные взрывы. Что известно об атаке и последствиях (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1724
Теперь Орел тоже слушал салют, но другой
Теперь Орел тоже слушал салют, но другой. Фото Коллаж "Телеграф"

Российские власти заявили о пострадавшем

Взрывы в Орле раздались в ночь на пятницу, 29 августа. Это первая воздушная тревога и "хлопки" в этом российском городе за три месяца.

О взрывах сообщает Telegram-канал ASTRA. Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил атаку. В 2:25 он заявил, что "в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены 2 здания в городе Орле и еще 2 – на территории других муниципалитетов Орловской области".

Российский чиновник добавил, что известно об одном пострадавшем. Также в области включался сигнал ракетной угрозы. На кадрах, опубликованных местными жителями, можно увидеть пожар и задымление после взрывов.

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Как пишут росСМИ, жители Орла насчитали по меньшей мере десять взрывов. По словам местных жителей, один из дронов упал возле ТЦ — в результате чего начался пожар. В одном из районов города БПЛА упал во дворе жилого дома — обломками выбило окна, порубило фасады и кровлю здания.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 28 августа многочисленные взрывы прогремели на территории оккупированного Крыма. Кроме того, опасность налета дронов объявляли в Волгоградской, Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Тульской и Рязанской областях России.

Теги:
#Россия #Взрывы #Атака #Беспилотники