Российский Орел разбудили многочисленные взрывы. Что известно об атаке и последствиях (видео)

Российские власти заявили о пострадавшем

Взрывы в Орле раздались в ночь на пятницу, 29 августа. Это первая воздушная тревога и "хлопки" в этом российском городе за три месяца.

О взрывах сообщает Telegram-канал ASTRA. Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил атаку. В 2:25 он заявил, что "в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены 2 здания в городе Орле и еще 2 – на территории других муниципалитетов Орловской области".

Российский чиновник добавил, что известно об одном пострадавшем. Также в области включался сигнал ракетной угрозы. На кадрах, опубликованных местными жителями, можно увидеть пожар и задымление после взрывов.

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Как пишут росСМИ, жители Орла насчитали по меньшей мере десять взрывов. По словам местных жителей, один из дронов упал возле ТЦ — в результате чего начался пожар. В одном из районов города БПЛА упал во дворе жилого дома — обломками выбило окна, порубило фасады и кровлю здания.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 28 августа многочисленные взрывы прогремели на территории оккупированного Крыма. Кроме того, опасность налета дронов объявляли в Волгоградской, Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Тульской и Рязанской областях России.