Неизвестные дроны наделали шуму в России. После взрывов возник пожар (видео)

Город является важным железнодорожным узлом

Россию в ночь на субботу, 23 августа, атаковали беспилотники. Взрывы раздались в городе Петров Вал Волгоградской области.

После них произошел пожар в районе железнодорожной станции, сообщает Telegram-канал ASTRA. Также выбило стекло в окнах жилых домов. Местные жители публикуют видео с места. Как обычно, они не сдерживают эмоций.

На одном из видео выбиты стекла возле ювелирного магазина "Алмаз". Напротив этого магазина находится железнодорожная станция "Петров Вал".

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку и заявил, что работала ПВО. По его словам, один из дронов упал в городе Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. По информации Бочарова, пострадали трое жителей.

Почему этот город мог попасть под удар

Город Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области является важным железнодорожным узлом на пересечении линий Саратов – Волгоград и Тамбов – Камышин. В городе расположены крупные промышленные объекты: предприятие "Газпромкран" и научно-производственное объединение "Спецнефтемаш", специализирующееся на производстве резервуаров для различных отраслей промышленности.

Станция в городе Петров Вал

Как сообщал "Телеграф", украинские ударные дроны снова вывели из строя нефтепровод "Дружба". Под удар в ночь на 22 августа в очередной раз попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) "Унеча", являющаяся одной из ключевых станций для перекачки нефти из России в Европу.