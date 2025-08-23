Россияне массово обстреляли Краматорск КАБами: было слышно десятки взрывов

Обстрел был очень силен, угроза сохраняется, населению нужно находиться в укрытиях.

Российские оккупанты поздно вечером 22 августа массированно обстреляли Краматорск в Донецкой области управляемыми авиабомбами (КАБ). В городе было слышно более трех десятков взрывов, о пострадавших не сообщалось.

Об атаке сообщил Краматорский городской совет. Там отметили, что обстрел был очень сильным, угроза сохраняется, населению нужно находиться в укрытиях.

"В период времени с 21:47 по 22:59 со стороны российских оккупационных войск произошел вражеский обстрел, было слышно более трех десятков взрывов (тип вооружения устанавливается) по Краматорску", — говорится в сообщении.

Хотя в горсовете заявили, что тип вооружения, которым оккупанты били по Краматорску, устанавливают, информационные каналы пишут, что это были управляемые авиабомбы. Также известно, что россияне били исключительно по гражданской застройке — враг в очередной раз пытается терроризировать мирное население.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 21 августа устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг атаковал аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и "Циркон", также фиксировались пуски ракет "Калибр" и крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации. Кроме этого, оккупанты традиционно запустили по Украине много ударных дронов. Взрывы слышали в Запорожье, Луцке, Львове, Мукачево, Днепре, Чернигове, Сумах и ряде других городов Украины.

А 10 августа российские кафиры нанесли удар авиабомбами по Запорожью, из-за чего был разрушен автовокзал. Без пострадавших тоже не обошлось. Также 10 августа россияне разбомбили дронами железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине. Пострадали и другие объекты, а в городе частично пропал свет.