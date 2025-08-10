Есть погибшие: на пляжах под Одессой прогремели взрывы (обновлено)
-
-
Люди купались на пляжах, где это делать запрещено
В Одесской области прогремели взрывы. Погибли несколько отдыхающих.
Об этом сообщает полиция, администрация и военные.
Как стало известно, в воскресенье, 10 августа, в Белгород-Днестровском районе в море на оживленных пляжах произошло два взрыва, которые унесли жизни трех человек.
По словам очевидца, тела выбросило в воздух.
На фото виден столб дыма на месте взрыва.
"Думская" сообщает, что взрыв произошел около 11:30 на пляже между Затокой и Каролино-Бугазом, который официально закрыт, но несмотря на это там много людей. Мина взорвалась в воде, в результате чего погиб мужчина, сообщили изданию очевидцы.
UPD: В Нацполиции сообщили, что во время купания погибли трое отдыхающих – женщина и двое мужчин. Их личности сейчас устанавливаются. Причиной гибели людей правоохранители называют два взрыва неизвестных предметов.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и спасатели.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер в своем Telegram-канале подтвердил три смерти и пояснил, что люди погибли в двух разных местах.
"Один мужчина погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина – в Затоке. Все они взорвались на взрывоопасных предметах во время купания в зонах, запрещенных для отдыха. Это еще раз доказывает: пребывание в непроверенных акваториях – смертельно опасно!", — написал он.
Напомним, курортный поселок Затока в Одесской области серьезно пострадал из-за военной агрессии россиян. Многие пансионаты и дома отдыха разрушены до основания.
Ранее мы сообщали, что в начале полномасштабного вторжения пришлось заминировать акваторию моря, чтобы не допустить высадки вражеских войск на побережье. В связи с этим пляжи закрыли для отдыхающих.