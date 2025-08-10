Есть погибшие: на пляжах под Одессой прогремели взрывы (обновлено)

Люди купались на пляжах, где это делать запрещено

В Одесской области прогремели взрывы. Погибли несколько отдыхающих.

Об этом сообщает полиция, администрация и военные.

Как стало известно, в воскресенье, 10 августа, в Белгород-Днестровском районе в море на оживленных пляжах произошло два взрыва, которые унесли жизни трех человек.

По словам очевидца, тела выбросило в воздух.

На фото виден столб дыма на месте взрыва.

"Думская" сообщает, что взрыв произошел около 11:30 на пляже между Затокой и Каролино-Бугазом, который официально закрыт, но несмотря на это там много людей. Мина взорвалась в воде, в результате чего погиб мужчина, сообщили изданию очевидцы.

UPD: В Нацполиции сообщили, что во время купания погибли трое отдыхающих – женщина и двое мужчин. Их личности сейчас устанавливаются. Причиной гибели людей правоохранители называют два взрыва неизвестных предметов.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и спасатели.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер в своем Telegram-канале подтвердил три смерти и пояснил, что люди погибли в двух разных местах.

"Один мужчина погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина – в Затоке. Все они взорвались на взрывоопасных предметах во время купания в зонах, запрещенных для отдыха. Это еще раз доказывает: пребывание в непроверенных акваториях – смертельно опасно!", — написал он.

Напомним, курортный поселок Затока в Одесской области серьезно пострадал из-за военной агрессии россиян. Многие пансионаты и дома отдыха разрушены до основания.

Ранее мы сообщали, что в начале полномасштабного вторжения пришлось заминировать акваторию моря, чтобы не допустить высадки вражеских войск на побережье. В связи с этим пляжи закрыли для отдыхающих.