Є загиблі: на пляжах під Одесою пролунали вибухи (оновлено)

Люди купалися на пляжах, де це робити заборонено

На Одещині пролунали вибухи. Загинули кілька відпочиваючих.

Про це повідомляє поліція, адміністрація та військові.

Як стало відомо, у неділю, 10 серпня, у Білгород-Дністровському районі в морі на жвавих пляжах сталося два вибухи, які забрали життя трьох людей.

За словами очевидця, тіло викинуло у повітря.

На фото видно стовп диму на місці вибуху.

"Думська" писала, що вибух стався близько 11:30 на пляжі між Затокою та Кароліно-Бугазом, який офіційно закрито, але попри це там багато людей. Міна вибухнула у воді, внаслідок чого загинув чоловік, повідомили очевидці.

UPD: У Нацполіції повідомили, що під час купання загинули троє відпочиваючих – жінка та двоє чоловіків. Їхні особи зараз встановлюються. Причиною загибелі людей правоохоронці називають два вибухи невідомих предметів.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та рятувальники.

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі підтвердив три смерті та пояснив, що люди загинули у двох різних місцях.

"Один чоловік загинув у Кароліно-Бугазі, ще чоловік і жінка – у Затоці. Усі вони вибухнули на вибухонебезпечних предметах під час купання у зонах, заборонених для відпочинку. Це ще раз доводить: перебування у неперевірених акваторіях – смертельно небезпечне!", — написав він.

Нагадаємо, курортне селище Затока на Одещині серйозно постраждало через військову агресію росіян. Багато пансіонатів і будинків відпочинку зруйновано вщент.

Раніше ми повідомляли, що на початку повномасштабного вторгнення довелося замінувати акваторію моря, щоб не допустити висадки ворожих військ на узбережжя. У зв’язку із цим пляжі закрили для відпочиваючих.