Россияне уничтожили ТЭЦ в Херсоне, а в Покровске – критическая ситуация. Хронология войны - день 1381

5 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре пятница, 5 декабря 2025 года. С начала суток на фронте произошло 154 боевых столкновений, информируют в Генштабе ВСУ. Покровское направление уже традиционно остается самым горячим – там подразделения россиян 51 раз пытались прорвать украинскую оборону. Как оказалось, во время визита Зеленского в Ирландию за его самолетом охотились неизвестные дроны. А россияне в очередной раз атаковали Херсонскую ТЭЦ и фактически уничтоженная станция прекратила работу, сообщили в "Нафтогазе". При обстреле также пострадали сотрудники станции.

Как проходит 1381-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов.

Карта тревог в Украине

С ситуацией в Украине 4 декабря можно ознакомиться в этом материале: США частично отменили санкции против "Лукойла", а в Чугуеве многочисленные взрывы. Хронология войны — день 1380

О новостях и событиях 3 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: В Киеве ждут уважаемых гостей, а россияне атаковали ряд городов. Хронология войны — день 1379

О происходящем 2 декабря читайте в трансляции: В Кремле идут переговоры с Россией и США, а Зеленский с визитом в Ирландию. Хронология войны — день 1378