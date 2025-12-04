Трамп оценил переговоры в России, а в Донецке блэкаут. Хронология войны - день 1380

4 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре четверг, 4 декабря 2025 года. С начала суток на фронте произошло 158 боевых столкновений. Больше всего их зафиксировано на Покровском направлении, где российские подразделения 36 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Как проходит 1380-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Более 50 беспилотников "посетили" временно оккупированные территории. В Донецке из-за атаки хороших дронов частично обесточены Ворошиловский и Киевский районы города.

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошей встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером. Его делегаты после визита в Москву выразили уверенность, что Россия настроена на урегулирование войны в Украине.

О новостях и событиях 3 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: В Киеве ждут важных гостей, а россияне атаковали ряд городов. Хронология войны — день 1379

О происходящем 2 декабря читайте в трансляции: В Кремле идут переговоры с Россией и США, а Зеленский с визитом в Ирландии. Хронология войны — день 1378

С ситуацией в Украине 1 декабря можно ознакомиться в этом материале: Россияне заявляют о готовности воевать всю зиму и атаковали Николаев. Хронология войны — день 1377