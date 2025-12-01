Тяжелая ситуация в Покровске и результаты переговоров в США. Хронология войны - день 1377

1 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре понедельник, 1 декабря 2025 года. В течение суток агрессор совершил 57 штурмовых и наступательных действий на Покровском направлении. Всего на фронте произошло 155 боевых столкновений, информирует Генштаб ВСУ. После атаки "шахедов" на крыше дома в Вышгороде остался дрон с боевой частью и 21 кассетный боеприпас с самоликвидаторами. Еще одна кассета находилась во дворе жилого комплекса. Саперы использовали тандем из дрона и работа, который собрал все взрывоопасные предметы. Между тем, в Майами прошли переговоры между Украиной и США, в ходе которых обсуждался "мирный план". Разговор был жестким, но очень конструктивным и обе стороны видят прогресс.

Как проходит 1377-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Карта тревог в Украине

