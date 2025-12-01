Важка ситуація у Покровську та результати переговорів у США. Хронологія війни — день 1377

1 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 1 грудня 2025 року. Протягом доби агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій на Покровському напрямку. Загалом на фронті відбулося 155 бойових зіткнень, інформує Генштаб ЗСУ. Після атаки "шахедів" на даху будинку у Вишгороді залишився дрон з бойовою частиною та 21 касетний боєприпас з самоліквідаторами. Ще одна касета перебувала у дворі житлового комплексу. Сапери використали тандем з дрона та робота, який зібрав усі вибухонебезпечні предмети. Тим часом у Маямі пройшли перемовини між Україною та США, під час яких обговорювався "мирний план". Розмова була жорсткою, але дуже конструктивними й обидві сторони бачать прогрес.

Як проходить 1377-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У деяких регіонах України оголосили повітряну тривогу.

Карта тривог в Україні

