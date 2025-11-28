Росіяни тиснуть на фронті та атакують КАБами Запоріжжя. Хронологія війни — день 1374

28 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 28 листопада 2025 року. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті та просуваються на окремих напрямках. Найбільш гарячими залишаються Покровський, Костянтинівській та Лиманський. Тим часом ситуація в енергетиці України залишається складною, а прогнози щодо відключень на зимний період — невтішні.

Як проходить 1374-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У напрямку Одеси та Одеської області летять "шахеди". На Запоріжжі лунають вибухи, повідомляється про атаку КАБів.

