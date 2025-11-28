Россияне давят на фронте и атакуют КАБами Запорожье. Хронология войны — день 1374

28 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 28 ноября 2025 года. Российские оккупанты продолжают давить на фронте и продвигаются на отдельных направлениях. Наиболее горячими остаются Покровский, Константиновский и Лиманский. Тем временем ситуация в энергетике Украины остается сложной, а прогнозы относительно отключений на зимний период — неутешительные.

Как проходит 1374-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В направлении Одессы и Одесской области летят "шахеды". На Запорожье раздаются взрывы, сообщается об атаке КАБов.

Ситуацией в Украине 27 ноября можно ознакомиться в этом материале: Россия тестирует новую тактику атак и продвигается на фронте. Хронология войны — день 1373

О новостях и событиях 26 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Россияне стягивают резервы в Покровск, а в Украине пересмотрят пополнение бригад. Хронология войны — день 1372

О происходящем 25 ноября читайте в трансляции: Последствия атаки "шахедов" на Запорожье и новые изменения в мирном плане. Хронология войны — день 1371