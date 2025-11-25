Взрывы на Кубани и продвижение россиян в Донецкой области. Хронология войны - день 1371

25 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре вторник, 25 ноября 2025 года. За сутки на фронте произошло 150 боевых столкновений, почти треть из которых случилось на Покровском направлении. Там враг пытался совершить 47 штурмов украинских позиций. Россияне продвинулись вблизи Северска, Новоселовки, Затишья, Новоэкономического и Миролюбовки, сообщили аналитики канала DeepState. Тем временем БПЛА атакуют Геленджик, Туапсе, Анапу и Краснодар. При этом российская противовоздушная оборона целится в жилые дома. В Новороссийске также объявили угрозу радиоактивного, химического и штормового характера. Мэр города уверяет, что систему взломали хакеры.

Как проходит 1371-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:02 Российские БПЛА фиксируют во многих областях.

00:00 В некоторых регионах Украины из-за дронов объявлена ​​воздушная тревога.

Тревога в Украине

В воздушном пространстве находится более 80 вражеских БПЛА, информируют мониторинговые каналы.

