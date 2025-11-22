Скандальные заявления Трампа и бои за Покровск. Хронология войны – день 1368

22 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре суббота, 22 ноября. Украинцы переполошились из-за "мирного плана" США по прекращению войны в Украине на 28 пунктов, что всплыл в СМИ. Тем временем на фронте не стихают бои. По данным Генштаба ВСУ, самыми горячими участками фронта остаются Покровское и Константиновское направления.

Как проходит 1368-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Новые заявления Трампа об Украине:

Скоро наступит мир между Украиной и РФ.

Если Зеленскому что-то не нравится в нашем плане, придется, чтобы понравилось. Иначе он может дальше воевать. В какой-то момент ему придется на что-то согласиться. Помните, прямо в Овальном кабинете я сказал: "У вас нет карт".

Зима будет холодная. Украине следует поторопиться с подписанием договора.

Генштаб ВСУ: 51% выпущенных Украиной дальнобойных БПЛА – это FP1. При этом половина однотипных огневых задач (т.е. таких задач, где принимают участие только беспилотники одной модели), заканчиваются успешным поражением цели. Ракета "Фламинго" сейчас — это экспериментальное оружие с большими техническими характеристиками и потенциалом развития. Впервые Фламинго запустили весной 2025 года.

Между тем карты боевых действий DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта боевых действий в Покровске 22.11.2025

Карта боев в Сумской области 22.11.2025

Карты, где идут бои в Запорожской области 22.11.2025

Карта боев на линии Купянск-Сватово 22.11.2025

