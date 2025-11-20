В Павлограде взрывы, а россияне атакуют Украину запрещенными ракетами. Хронология войны — день 1366

20 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре четверг, 20 ноября 2025 года. Сутки закончились 193 боевыми столкновениями на фронте. Больше всего их произошло на Покровском направлении, где россияне 55 раз штурмовали позиции украинских защитников. Между тем Россия уже 23 раза применила против Украины крылатые ракеты наземного базирования 9М729 ("Новатор"), способные нести ядерный заряд. Их производство было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как проходит 1366-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российские БПЛА атаковали Павлоград Днепропетровской области.

По предварительной информации, поражен объект энергетической инфраструктуры и гаражный кооператив.

