У Павлограді вибухи, а росіяни атакують Україну забороненими ракетами. Хронологія війни - день 1366

20 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 20 листопада 2025 року. Доба закінчилася 193 бойовими зіткненнями на фронті. Найбільше їх сталося на Покровському напрямку, де росіяни 55 разів штурмували позиції українських захисників. Тим часом Росія вже 23 рази застосувала проти України крилаті ракети наземного базування 9М729 ("Новатор"), які здатні нести ядерний заряд. Їх виробництво було заборонено Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Як проходить 1366-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Російські БПЛА атакували Павлоград Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, уражено об'єкт енергетичної інфраструктури та гаражний кооператив.

