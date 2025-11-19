Нова допомога від США та вибухи у Харкові і Миколаєві. Хронологія війни — день 1365

19 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 19 листопада 2025 року. На фронті відбулося 150 бойових зіткнень. Покровський напрямок залишається зоною особливої уваги, де російські окупанти, зосередивши до 150 тисяч особового складу, 47 разів намагалися штурмувати позиції українських захисників. Держдеп США тим часом схвалив продаж Україні послуг з модернізації систем ППО Patriot на $105 мільйонів. Головними підрядниками будуть RTX Corporation та Lockheed Martin. У Миколаєві, як повідомили ЗМІ, пролунав вибух.

Як проходить 1365-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:01 Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляє, що обласний центр під ударом ворожих дронів — у місті пролунали кілька вибухів, попередньо у Слобідському районі. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Також він наголосив, що кілька бойових дронів ще літають над містом.

00:00 У деяких регіонах України оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог

Моніторингові канали інформують, що групи "шахедів" прямують курсом на Одесу та Харків і попереджають, що "буде гучно".

