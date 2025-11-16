Важка ситуація у Покровську та вибухи в російському Волгограді. Хронологія війни — день 1362

16 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 16 листопада 2025 року. Найгарячіше нині на Покровському напрямку, де росіяни намагалися 52 рази штурмувати позиції українських захисників. Тим часом у російському Волгограді безпілотники атакують НПЗ "Лукойл". Місцева ППО, намагаючись збити дрони, влучає по житлових будинках.

Як проходить 1362-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:02 В аеропорту російської Самари було введено обмеження на прийом та випуск повітряних суден, а в Новокуйбишевську було чути гучні вибухи в небі.

00:00 Лунають вибухи в районі аеродрому "Саки", поблизу Севастополя та Сімферополя в окупованому Криму.

