Німеччина виділяє кошти для зброї Україні, а росіяни запускають "шахеди". Хронологія війни — день 1361

15 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 15 листопада. Триває 1361-й день війни. Російські окупанти продовжують тиснути на фронті, маючи успіхи не тільки на Покровському напрямку, а й біля Запоріжжя. Тим часом ситуація з відключеннями залишається складною, а прогнози на зимовий період досить песимістичні, адже навантаження на електромережу значно зросте.

Як проходить 1361-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Німеччина виділяє €150 млн на закупівлю американської зброї для України в рамках програми PURL, — міністр оборони країни. Борис Пісторіус наголосив, що підтримка необхідна, оскільки Росія масовано атакує енергетичну інфраструктуру, прагнучи "зламати опір українців" напередодні четвертої військової зими.

Тим часом над Україною фіксуються "шахеди".

