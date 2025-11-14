Росіяни могли просунутись у трьох областях, а над Україною табуни дронів. Хронологія війни — день 1360

14 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 14 листопада. Триває 1360-й день війни. Росіяни намагаються просунутись на більшості ділянок фронту, зосереджуючи основну увагу біля Покровська. Також, за даними аналітиків, окупанти мають успіхи у Запорізькі, Харківській та Дніпропетровській областях. Проте для росіян минула доба завершилась вибухами у Донецьку.

Як проходить 1360-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 До 600 дронів може бути цієї ночі — додаткових пусків дуже багато, фіксують монітори. У Чорному морі на бойове чергування виведено підводний носій із сумарним залпом 6 ракет типу "Калібр".

Напрямки руху "шахедів"

Армія РФ захопила Степову Новоселівку в Харківській області (на схід від Куп'янська), повідомляє Deep State. Також повідомляється про просування росіян поблизу Солодкого та Новоуспенівського на сході Запорізької області. Також Deep State показав, що сіра зона наблизилася до села Данилівка на Дніпропетровщині.

Просування росіян у Харківській області на карті Deep State

Просування росіян у Запорізькій області на карті Deep State

Просування росіян у Дніпропетровській області на карті Deep State

