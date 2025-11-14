Біль і скорбота: чорний ранок у Києві після нічного удару Росії (фото дня)

Відомо про чотирьох загиблих

Кількість жертв нічного удару Росії по Києву зросла до чотирьох людей. Рятувальники дістають тіла загиблих з-під завалів.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов у Деснянському районі зробив красномовні кадри. Тіло загиблого вилучили з-під уламків квартири, одна з присутніх жінок дуже болісно відреагувала на загибель. Допомогу їй оперативно надали медики та психологи ДСНС. На всіх обличчях — біль та скорбота.

Рятувальники деблокували тіло загиблого

Донька та зять жінки з фото та відео опинилися під завалами після нічного удару РФ. Її реакція на те, що з-під завалів дістали тіло, пояснюється саме цим.

Речник ДСНС Олександр Хорунжий повідомив, що цей будинок російський "шахед" буквально "прошив". Триває рятувальна операція, людей, що не виходять на звʼязок, продовжують шукати під завалами. Саме на цій локації наслідки нічного обстрілу найважчі.

Росія масовано атакувала Київ 14 листопада — що відомо

Ворог атакував столицю вночі, коли люди спали у своїх квартирах. Здебільшого ударів було завдано по житлових будинках — багатоповерхівках та п'ятиповерхівках.

Наслідки атаки на Київ

Пошкоджений будинок

Біль киян через черговий акт російського тероризму

Наслідки російського обстрілу зафіксовано у дев'яти районах Києва. Через влучання у багатоповерхівки у квартирах виникли пожежі та значні руйнування. За останніми даними відомо про чотирьох загиблих, ще 29 людей поранено. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка.

Раніше "Телеграф" інформував, що через атаку в ніч на 14 листопада, чоловік втратив батьків. На літнє подружжя впала стельова плита.