Боль и скорбь: черное утро в Киеве после ночного удара России (фото дня)

Известно о четырех погибших

Число жертв ночного удара России по Киеву возросло до четырех человек. Спасатели извлекают тела погибших из-под завалов.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов в Деснянском районе сделал красноречивые кадры. Тело погибшего достали из-под обломков квартиры, одна из присутствующих женщин очень болезненно отреагировала на гибель людей. Помощь ей оперативно оказали медики и психологи ГСЧС. На всех лицах — боль и скорбь.

Спасатели деблокировали тело погибшего

Спикер ГСЧС Александр Хорунжий сообщил, что этот дом российский "шахед" буквально "прошил". Идет спасательная операция, людей, не выходящих на связь, продолжают искать под завалами. Именно на этой локации последствия ночного обстрела самые тяжелые.

Россия массированно атаковала Киев 14 ноября — что известно

Враг атаковал столицу ночью, когда люди спали в своих квартирах. В основном удары были нанесены по жилым домам — многоэтажкам и пятиэтажкам.

Последствия атаки на Киев

Поврежденный дом

Боль киевлян из-за очередного акта российского терроризма

Последствия российских обстрелов зафиксированы в девяти районах Киева. Из-за попадания в многоэтажки в квартирах возникли пожары и разрушения. По последним данным известно о четырех погибших, еще 27 человек ранены. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.

Ранее "Телеграф" информировал, что из-за атаки в ночь на 14 ноября мужчина потерял родителей. На пожилых супругов упала потолочная плита.