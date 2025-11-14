Ночью Россию атаковали более двух сотен дронов. Поражен большой нефтяной терминал и не только (видео)

В Новороссийске под удар попал нефтяной терминал "Шесхарис" и база российской ПВО

В ночь на пятницу, 14 ноября дроны нанесли результативные удары по территории России. По предварительным данным, поражен нефтяной терминал в порту Новороссийска и нефтебаза в Саратове.

Что нужно знать:

В ночь, когда враг нанес масштабный удар по Киеву, саму Россию атаковало много БПЛА.

В порт Новороссийска под удар попал нефтяной терминал "Шесхарис", конечная точка трубопроводов российской компании "Транснефть"

Также прилетело по НПЗ в Саратове

Минобороны РФ заявило, что минувшей ночью Россию атаковали 216 беспилотников. Большинство (66) якобы были сбиты вражеской ПВО над территорией Краснодарского края, над Саратовской областью — 45. Также дроны атаковали Волгоградскую, Ростовскую, Тамбовскую, Брянскую, Нижегородскую, Оренбургскую области РФ и оккупированный Крым.

Новороссийск

Telegram-канал Supernova+ сообщил, что в порту Новороссийска произошло два прилета. Вероятно, попадание есть и по позиции системы ПВО С-300/400 на территории воинской части 1537 зенитно-ракетного полка.

Возгорание после атаки

Места прилетов и ПВО между ними

После атаки в Новороссийске вблизи порта горит нефтяной терминал "Шесхарис". Это крупный экспортный нефтяной терминал вблизи порта Новороссийск, конечная точка трубопроводов российской компании "Транснефть". Кроме того, по предварительным данным, в результате удара по порту повреждено судно. Россияне выложили в сеть видео взрыва и его последствия. Как видно, возник масштабный пожар.

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Саратов

Минувшей ночью взрывы также гремели в российском Саратове. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об атаке дронов и о "повреждении объектов гражданской инфраструктуры". По данным местных жителей, под удар попал местный НПЗ, который враг использует для обеспечения своей оккупационной армии.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 14 ноября россияне массированно атаковали Киев, в основном враг бил по многоэтажкам и пятиэтажкам. По предварительным данным, погибли три человека, их тела ищут под завалами. Еще 26 человек, среди которых дети и беременна, пострадали.