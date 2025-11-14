Число жертв в Киеве растет: что известно о последствиях российской атаки (фото, видео)

Под ударами оказались девять районов столицы

В ночь на пятницу, 14 ноября, Россия нанесла массированный удар по Киеву, применив беспилотники и крылатые ракеты. Погибли тчетверо людей, еще 27 жителей города пострадали.

Что нужно знать:

Россия обстреляла Киев, основной целью врага стали многоквартирные жилые дома

Есть повреждения в девяти районах столицы

Известно уже о 26 пострадавших, трое людей погибли, тела еще ищут

9:15 По уточненной информации, в результате ночной атаки погибли четыре человека, сообщил Тимур Ткаченко. Еще 27 получили ранения, двое из них — дети. 15 пострадавших госпитализированы.

Обновлено 8:00 По предварительной информации, в столице три человека погибли. Информация уточняется, поскольку спасатели пока тела достать не могут, — Кличко. Число пострадавших возросло до 26 человек, среди них двое детей 7 и 10 лет. Госпитализированы девятеро пострадавших, в частности, беременная женщина.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, зафиксированы повреждения жилых домов в нескольких районах столицы. В ГСЧС проинформировали, что из поврежденных домов спасли более 40 человек. По последним данным от КМВА, количество пострадавших возросло до 24 человек.

В ходе массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей. В Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно отсутствует теплоснабжение части зданий. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото последствий атаки в Святошинском районе. По его словам, минувшая ночь была самой громкой в столице за последнее время.

Так выглядит двор жилого дома

Поврежденный дом

Последствия российского террора

Повреждены машины

Выбиты окна и рамы

Есть разрушения

Последствия российских ударов по Киеву

Подольский район

Попадание в многоэтажку на уровне 15 этажа. Спасены 13 человек.

Днепровский район

Ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 кв. м. Спасены 17 человек.

По другому адресу ликвидирован пожар на площади 30 кв. м. Произошло частичное разрушение на 19 и 21 этажах.

Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 кв. м.

Дарницкий район

Возгорание площадью 5 кв.м на территории школы.

Деснянский район

Возгорание в многоэтажке на уровне 7-го этажа. Пожар локализован. Во время тушения спасены 9 человек, еще 50 эвакуированы.

По другому адресу возник пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей. Там погиб человек. Спасены 14 человек, среди них ребенок. Одного человека спасатели извлекли из-под завалов.

Соломенский район

Возгорание крыши и пятого этажа жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек.

Святошинский район

Попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа.

Также ликвидировано возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19 этажа.

Голосеевский район

Падение обломков на территории больницы. По другому адресу ликвидировано возгорание в здании на площади 15 кв. м.

Шевченковский район

Ликвидировано возгорание на открытой территории.

Оболонский район

Попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажа на общей площади около 100 кв. м. Один человек спасен, пожар ликвидирован.

Информация уточняется и обновляется. На местах работают все экстренные службы.

