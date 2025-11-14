Укр

Число жертв в Киеве растет: что известно о последствиях российской атаки (фото, видео)

Елена Руденко ,
Последствия обстрела Киева
Последствия обстрела Киева. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Под ударами оказались девять районов столицы

В ночь на пятницу, 14 ноября, Россия нанесла массированный удар по Киеву, применив беспилотники и крылатые ракеты. Погибли тчетверо людей, еще 27 жителей города пострадали.

Что нужно знать:

  • Россия обстреляла Киев, основной целью врага стали многоквартирные жилые дома
  • Есть повреждения в девяти районах столицы
  • Известно уже о 26 пострадавших, трое людей погибли, тела еще ищут

9:15 По уточненной информации, в результате ночной атаки погибли четыре человека, сообщил Тимур Ткаченко. Еще 27 получили ранения, двое из них — дети. 15 пострадавших госпитализированы.

Обновлено 8:00 По предварительной информации, в столице три человека погибли. Информация уточняется, поскольку спасатели пока тела достать не могут, — Кличко. Число пострадавших возросло до 26 человек, среди них двое детей 7 и 10 лет. Госпитализированы девятеро пострадавших, в частности, беременная женщина.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, зафиксированы повреждения жилых домов в нескольких районах столицы. В ГСЧС проинформировали, что из поврежденных домов спасли более 40 человек. По последним данным от КМВА, количество пострадавших возросло до 24 человек.

В ходе массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей. В Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно отсутствует теплоснабжение части зданий. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото последствий атаки в Святошинском районе. По его словам, минувшая ночь была самой громкой в столице за последнее время.

Последствия ударов РФ по Святошинскому району Киева 14 ноября
Так выглядит двор жилого дома
Поврежденная российским ударом многоэтажка в Киеве
Поврежденный дом
Последствия ударов РФ по Киеву
Последствия российского террора
Авто, поврежденные в ходе атаки РФ на Киев
Повреждены машины
Поврежденный российским ударом дом в Киеве
Выбиты окна и рамы
Последствия атаки РФ на Киев
Есть разрушения

Последствия российских ударов по Киеву

Подольский район

  • Попадание в многоэтажку на уровне 15 этажа. Спасены 13 человек.

Днепровский район

  • Ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 кв. м. Спасены 17 человек.
  • По другому адресу ликвидирован пожар на площади 30 кв. м. Произошло частичное разрушение на 19 и 21 этажах.
  • Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 кв. м.

Дарницкий район

  • Возгорание площадью 5 кв.м на территории школы.

Деснянский район

  • Возгорание в многоэтажке на уровне 7-го этажа. Пожар локализован. Во время тушения спасены 9 человек, еще 50 эвакуированы.
  • По другому адресу возник пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей. Там погиб человек. Спасены 14 человек, среди них ребенок. Одного человека спасатели извлекли из-под завалов.

Соломенский район

  • Возгорание крыши и пятого этажа жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек.

Святошинский район

  • Попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа.
  • Также ликвидировано возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19 этажа.

Голосеевский район

  • Падение обломков на территории больницы. По другому адресу ликвидировано возгорание в здании на площади 15 кв. м.

Шевченковский район

  • Ликвидировано возгорание на открытой территории.

Оболонский район

  • Попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажа на общей площади около 100 кв. м. Один человек спасен, пожар ликвидирован.

Информация уточняется и обновляется. На местах работают все экстренные службы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 13 ноября РФ атаковала Украину "шахедами". Основными направлениями удара были Днепропетровщина и Одесская область.

