Число жертв в Киеве растет: что известно о последствиях российской атаки (фото, видео)
Под ударами оказались девять районов столицы
В ночь на пятницу, 14 ноября, Россия нанесла массированный удар по Киеву, применив беспилотники и крылатые ракеты. Погибли тчетверо людей, еще 27 жителей города пострадали.
Что нужно знать:
- Россия обстреляла Киев, основной целью врага стали многоквартирные жилые дома
- Есть повреждения в девяти районах столицы
- Известно уже о 26 пострадавших, трое людей погибли, тела еще ищут
9:15 По уточненной информации, в результате ночной атаки погибли четыре человека, сообщил Тимур Ткаченко. Еще 27 получили ранения, двое из них — дети. 15 пострадавших госпитализированы.
Обновлено 8:00 По предварительной информации, в столице три человека погибли. Информация уточняется, поскольку спасатели пока тела достать не могут, — Кличко. Число пострадавших возросло до 26 человек, среди них двое детей 7 и 10 лет. Госпитализированы девятеро пострадавших, в частности, беременная женщина.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, зафиксированы повреждения жилых домов в нескольких районах столицы. В ГСЧС проинформировали, что из поврежденных домов спасли более 40 человек. По последним данным от КМВА, количество пострадавших возросло до 24 человек.
В ходе массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей. В Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно отсутствует теплоснабжение части зданий. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фото последствий атаки в Святошинском районе. По его словам, минувшая ночь была самой громкой в столице за последнее время.
Последствия российских ударов по Киеву
Подольский район
- Попадание в многоэтажку на уровне 15 этажа. Спасены 13 человек.
Днепровский район
- Ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 кв. м. Спасены 17 человек.
- По другому адресу ликвидирован пожар на площади 30 кв. м. Произошло частичное разрушение на 19 и 21 этажах.
- Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 кв. м.
Дарницкий район
- Возгорание площадью 5 кв.м на территории школы.
Деснянский район
- Возгорание в многоэтажке на уровне 7-го этажа. Пожар локализован. Во время тушения спасены 9 человек, еще 50 эвакуированы.
- По другому адресу возник пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей. Там погиб человек. Спасены 14 человек, среди них ребенок. Одного человека спасатели извлекли из-под завалов.
Соломенский район
- Возгорание крыши и пятого этажа жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек.
Святошинский район
- Попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа.
- Также ликвидировано возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19 этажа.
Голосеевский район
- Падение обломков на территории больницы. По другому адресу ликвидировано возгорание в здании на площади 15 кв. м.
Шевченковский район
- Ликвидировано возгорание на открытой территории.
Оболонский район
- Попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажа на общей площади около 100 кв. м. Один человек спасен, пожар ликвидирован.
Информация уточняется и обновляется. На местах работают все экстренные службы.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 13 ноября РФ атаковала Украину "шахедами". Основными направлениями удара были Днепропетровщина и Одесская область.