Россияне могли продвинуться в трех областях, а над Украиной табуны дронов. Хронология войны — день 1360

14 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 14 ноября. Продолжается 1360-й день войны. Россияне пытаются продвинуться на большинстве участков фронта, сосредотачивая основное внимание на Покровске. Также, по данным аналитиков, оккупанты имеют успехи в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Однако для россиян минувшие сутки завершились взрывами в Донецке.

Как проходит 1360-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 До 600 дронов может быть этой ночью – дополнительных пусков очень много, фиксируют мониторы. В Черном море на боевое дежурство выведен подводный носитель с суммарным залпом 6 ракет типа "Калибр".

Направления движения "шахедов"

Армия РФ захватила Степную Новоселовку в Харьковской области (восточнее Купянска), сообщает Deep State. Также сообщается о продвижении россиян вблизи Солодкого и Новоуспеновского на востоке Запорожской области. Также Deep State показал, что серая зона приблизилась к селу Даниловка на Днепропетровщине.

Продвижение россиян в Харьковской области на карте Deep State

Продвижение россиян в Запорожской области на карте Deep State

Продвижение россиян в Днепропетровской области на карте Deep State

О новостях и событиях 13 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в оккупированном Донецке и попадание в Сумах. Хронология войны — день 1359

О происходящем 12 ноября читайте в трансляции: Французская "стена дронов" в Украине и подготовка Ровенской АЭС к обстрелам. Хронология войны — день 1358

Ситуацией в Украине 11 ноября можно ознакомиться в этом материале: Продвижение россиян в Запорожье и прилет по ТЭС в Донецке. Хронология войны — день 1357