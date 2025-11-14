Россияне ударили "шахедом" по рынку в Черноморске. Есть жертвы, среди пострадавших ребенок (фото и видео)

Дрон ударил в очередь людей у машины с овощами

В пятницу, 14 ноября, утром Россия атаковала "шахедами" рынок в городе Черноморск Одесской области. По предварительным данным, два человека погибли, еще семеро получили ранения.

Что нужно знать:

Утром РФ ударила по Утренному рынку в Черноморске, когда там шла торговля

"Шахед" спикировал прямо на людей, покупавших картошку с машины

Известно о двух погибших, еще семеро жителей города ранены

Обновлено. По данным ГСЧС, в результате российского удара у рынка в городе Черноморск погибли два человека. Еще 10 пострадали, среди них ребенок.

На месте вспыхнул пожар. Уничтожены 2 автомобиля, еще 13 повреждены. Возникли пожары. Также повреждены здания, расположенные рядом. Спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь местным жителям, — говорится в сообщении

Последстаия удара по Черноморску

Россия ударила по рынку

Психологи оказали помощь тем, кто был рядом со взрывом

Психолог работает с ребенком

Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Кипер. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Последствия обстрела

Спасатели оперативно прибыли на место

Место удара

Машина загорелась

Последствия атаки

По словам очевидцев, пишет издание "Думская", вражеский "шахед" спикировал прямо в легковую машину, где из багажника продавали картошку. Там стояла небольшая очередь.

Ударом повреждена городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже, добавил Кипер.

После объявления воздушной тревоги мэр Черноморска Василий Гуляев призывал жителей города не ходить по улицам и находиться в безопасных местах.

Атаки РФ на Украину 14 ноября — что известно

Ночью россияне массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В основном удары были нанесены по жилым домам — многоэтажкам и пятиэтажкам. Из-за попадания разрушены квартиры, возникли пожары. Погибли четыре человека, еще 34 получили ранения.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", утром 14 ноября Россия ударила ракетой "Циркон" по городу Сумы. К счастью, обошлось без пострадавших — ракета попала в дорогу в окрестностях. Чуть позже враг прицельно попал дроном по территории одного из предприятий – в результате атаки возник пожар и сильное задымление. К счастью, и там люди не пострадали.