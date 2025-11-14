Россияне ударили "шахедом" по рынку в Черноморске. Есть жертвы, среди пострадавших ребенок (фото и видео)
Дрон ударил в очередь людей у машины с овощами
В пятницу, 14 ноября, утром Россия атаковала "шахедами" рынок в городе Черноморск Одесской области. По предварительным данным, два человека погибли, еще семеро получили ранения.
Что нужно знать:
- Утром РФ ударила по Утренному рынку в Черноморске, когда там шла торговля
- "Шахед" спикировал прямо на людей, покупавших картошку с машины
- Известно о двух погибших, еще семеро жителей города ранены
Обновлено. По данным ГСЧС, в результате российского удара у рынка в городе Черноморск погибли два человека. Еще 10 пострадали, среди них ребенок.
На месте вспыхнул пожар. Уничтожены 2 автомобиля, еще 13 повреждены. Возникли пожары. Также повреждены здания, расположенные рядом. Спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь местным жителям, — говорится в сообщении
Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Кипер. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, пишет издание "Думская", вражеский "шахед" спикировал прямо в легковую машину, где из багажника продавали картошку. Там стояла небольшая очередь.
Ударом повреждена городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже, добавил Кипер.
После объявления воздушной тревоги мэр Черноморска Василий Гуляев призывал жителей города не ходить по улицам и находиться в безопасных местах.
Атаки РФ на Украину 14 ноября — что известно
Ночью россияне массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В основном удары были нанесены по жилым домам — многоэтажкам и пятиэтажкам. Из-за попадания разрушены квартиры, возникли пожары. Погибли четыре человека, еще 34 получили ранения.
Кроме того, как сообщал "Телеграф", утром 14 ноября Россия ударила ракетой "Циркон" по городу Сумы. К счастью, обошлось без пострадавших — ракета попала в дорогу в окрестностях. Чуть позже враг прицельно попал дроном по территории одного из предприятий – в результате атаки возник пожар и сильное задымление. К счастью, и там люди не пострадали.