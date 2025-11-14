Укр

Россияне ударили "шахедом" по рынку в Черноморске. Есть жертвы, среди пострадавших ребенок (фото и видео)

Елена Руденко
Последствия обстрела Черноморска
Последствия обстрела Черноморска. Фото Коллаж "Телеграф"

Дрон ударил в очередь людей у машины с овощами

В пятницу, 14 ноября, утром Россия атаковала "шахедами" рынок в городе Черноморск Одесской области. По предварительным данным, два человека погибли, еще семеро получили ранения.

Что нужно знать:

  • Утром РФ ударила по Утренному рынку в Черноморске, когда там шла торговля
  • "Шахед" спикировал прямо на людей, покупавших картошку с машины
  • Известно о двух погибших, еще семеро жителей города ранены

Обновлено. По данным ГСЧС, в результате российского удара у рынка в городе Черноморск погибли два человека. Еще 10 пострадали, среди них ребенок.

На месте вспыхнул пожар. Уничтожены 2 автомобиля, еще 13 повреждены. Возникли пожары. Также повреждены здания, расположенные рядом. Спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие помощь местным жителям, — говорится в сообщении

Последстаия удара по Черноморску
Россия ударила по рынку
Психологи оказали помощь тем, кто был рядом со взрывом
Психолог работает с ребенком

Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Кипер. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Последствия обстрела
Спасатели оперативно прибыли на место
Место удара
Машина загорелась
Последствия атаки

По словам очевидцев, пишет издание "Думская", вражеский "шахед" спикировал прямо в легковую машину, где из багажника продавали картошку. Там стояла небольшая очередь.

Ударом повреждена городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже, добавил Кипер.

После объявления воздушной тревоги мэр Черноморска Василий Гуляев призывал жителей города не ходить по улицам и находиться в безопасных местах.

Атаки РФ на Украину 14 ноября — что известно

Ночью россияне массированно атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В основном удары были нанесены по жилым домам — многоэтажкам и пятиэтажкам. Из-за попадания разрушены квартиры, возникли пожары. Погибли четыре человека, еще 34 получили ранения.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", утром 14 ноября Россия ударила ракетой "Циркон" по городу Сумы. К счастью, обошлось без пострадавших — ракета попала в дорогу в окрестностях. Чуть позже враг прицельно попал дроном по территории одного из предприятий – в результате атаки возник пожар и сильное задымление. К счастью, и там люди не пострадали.

#Беспилотник #Одесская область #Атака #Черноморск