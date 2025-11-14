"Шахед" спікірував на людей, що купували картоплю. Росія вдарила по Одещині, є жертви (фото і відео)

Дрон вдарив у чергу людей біля машини з овочами

У п'ятницю, 14 листопада, зранку Росія атакувала "шахедами" ринок у місті Чорноморськ Одеської області. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення.

Що треба знати:

Зранку РФ ударила по Ранковому ринку у Чорноморську, коли там йшла торгівля

"Шахед" спікірував прямо на людей, що купували картоплю з машини

Відомо про двох загиблих, ще семеро жителів міста поранені

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Деякі з поранених перебувають у важкому стані.

Наслідки удару

На місце оперативно прибули рятувальники

Пошкоджено автомобілі

Автомобіль загорівся

Місце атаки

За словами очевидців, пише видання "Думська", ворожий "шахед" спікірував просто у легкову машину, де з багажника продавали картоплю. Там стояла невелика черга.

Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі, додав Кіпер.

Після оголошення повітряної тривоги мер Чорноморська Василь Гуляєв закликав жителів міста не ходити вулицями та перебувати в безпечних місцях.

Атаки РФ на Україну 14 листопада — що відомо

Вночі росіяни масовано атакували Київ ракетами та безпілотниками. Здебільшого ударів було завдано по житлових будинках — багатоповерхівках та п'ятиповерхівках. Через влучання зруйновано квартири, виникли пожежі. Загинуло четверо людей, ще 30 отримали поранення.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", вранці 14 листопада Росія вдарила ракетою "Циркон" по місту Суми. На щастя, обійшлося без постраждалих — ракета влучила у дорогу на околицях. Трохи пізніше ворог прицільно влучив дроном по території одного з підприємств – унаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення. На щастя, і там люди не постраждали.