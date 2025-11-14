Удар "Цирконом" по Сумах: куди саме влучила ракета

Росіяни вже били "Цирконом" по цьому місту

Близько 7:07 у п'ятницю, 14 листопада в Сумах пролунав потужний вибух. За попередніми даними, ворог міг атакувати обласний центр балістичною ракетою "Циркон".

Що треба знати:

Після ночі масштабної атаки по Києву, зранку ворог запустив балістику на Суми

В обласному центрі пролунав потужний вибух, ймовірно РФ вдарила ракетою "Циркон"

Востаннє перед цим росіяни били "Цирконом" 21 серпня й також по Сумах

Оновлено. В.о. сумського міського голови Артем Кобзар поінформував, що приліт стався на околиці Сум. Ракета влучила в дорожнє покриття. За попередньою інформацією, постраждалих або загиблих немає. Унаслідок вибуху пошкоджено ділянку дороги у напрямку Старого Села, через що тимчасово обмежено рух транспорту.

Перед вибухом Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістики у Сумах. Моніторинги уточнили, що йдеться про ракету "Циркон". Жителі міста повідомили про вибух.

Автор Telegram-каналу "Николаевский Ванек" зазначив, що востаннє Росія застосувала "Циркон" 21 серпня. Тоді удару також було завдано по Сумах.

Що відомо про ракету "Циркон"

Це новітня маневруюча гіперзвукова крилата ракета, яка вважається секретною зброєю Росії. "Циркон" призначено для ураження кораблів, він є модернізованою версією П-800 "Онікс". Ракету оснащено новим типом двигуна — повітряно-ракетним, що дозволяє їй маневрувати. Швидкість змінюється протягом всього шляху, а висота польоту "обманює" радари.

Найчастіше росіяни запускають "Циркон" з території окупованого Криму. В цьому випадку до Сум ракета долітає за 6,1 хвилини.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на п'ятницю, 14 листопада Росія завдала масованого удару по Києву, застосувавши безпілотники та крилаті ракети. Здебільшого ворог бив по житлових будинках — багатоповерхівках та п'ятиповерхівках. Відомо про загиблу людину, ще 25 жителів столиці постраждали.