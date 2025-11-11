Нова тактика на виснаження? Росія масовано атакувала Одещину дронами (фото і відео)

Критична інфраструктура області працює на генераторах

Вночі та рано вранці у вівторок, 11 листопада, Росія масовано атакувала Одеську область безпілотниками. Постраждала одна людина.

Що треба знати:

Росіяни влаштували масований дроновий обстріл півдня Одещини

Під удар потрапили енергооб'єкти та депо "Укрзалізниці"

Одна людина отримала осколкові поранення

Як повідомляє ДСНС, під удар потрапили обʼєкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки там виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

Рятувальники гасять пожежу, що виникла через ворожі удари

Співробітники ДСНС ліквідували займання

Пожежа внаслідок удару ворога

Рятувальники оперативно прибули на місце

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що вночі під масованою ворожою атакою дронами був південь Одеської області. Є руйнування на енергетичних та транспортних об'єктах. Критична інфраструктура регіону працює на генераторах.

Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі, Олег Кіпер

Чиновник уточнив, що у постраждалої людини осколкові поранення. Медики надали їй необхідну медичну допомогу.

Нова тактика ворога

Варто зазначити, що росіяни вже третій день масовано запускають дрони в напрямку Одещини вдень. Вони літають низько та кружляють над регіоном. Деякі, ймовірно, з розвідувальною апаратурою. Після цього вночі ворог завдає масованого обстрілу.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 11 листопада безпілотники масовано атакували Саратовську область Росії. Після вибухів виникла масштабна пожежа на Саратовському нафтопереробному заводі.