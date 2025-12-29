Ялинка, вигорілі автівки та зруйновані будинки: як виглядають Краматорськ та Дружківка напередодні Нового року (фото, відео)

Містяни намагаються зберігати позитивний настрій та шукають радість в повсякденних справах

Виведення українських військ з Донеччини — основна вимога росіян в перемовному процесі про припинення війни. Проте, залишати великі промислові центри Сили оборони не збираються і разом з жителями готуються до Новорічних свят.

Попри близькість лінії фронту, городяни веселяться та радіють снігу. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав нескорені міста Донбасу та поділився вражаючими фото та відео.

На вулицях Краматорська, попри морозну погоду, можна помітити багато людей. В місті все ж відчувається наближення свят.

Передноворічний Краматорськ. Фото Ян Доброносов

Передноворічний Краматорськ. Фото Ян Доброносов

Передноворічний Краматорськ. Фото Ян Доброносов

Передноворічний Краматорськ. Фото Ян Доброносов

За словами кореспондента, так зараз виглядає передноворічний та прифронтовий Краматорськ. Від міста до ворога — приблизно 15 кілометрів.

Передноворічний Краматорськ. Фото Ян Доброносов

Передноворічний Краматорськ. Фото Ян Доброносов

"Неочікувано для мене, тут є ялинка. Вона дуже простенька, але по-справжньому гріє місцевих мешканців", — розповів Ян Доброносов.

Новорічна ялинка в Краматорську. Фото Ян Доброносов

Новорічна ялинка в Краматорську. Фото Ян Доброносов

Мешканці Краматорська поділились своїми враженнями від міської ялинки. Люди радіють навіть такому невеликому атрибуту свят.

Після снігопаду на вулицях багато людей. Діти та дорослі радіють зимовій погоді та можливості весело провести час. Всі катаються на санчатах, спеціальних "тарілках" та інших засобах, на яких можна з'їхати з гірки.

Діти радіють снігу в Краматорську. Фото Ян Доброносов

Діти радіють снігу в Краматорську. Фото Ян Доброносов

Діти радіють снігу в Краматорську. Фото Ян Доброносов

Діти радіють снігу в Краматорську. Фото Ян Доброносов

Також в об'єктив потрапила і зимова Дружківка. Звідси до ворога — близько 10 кілометрів.

Передноворічна Дружківка. Фото Ян Доброносов

На вулицях Дружківки багато спалених автівок та зруйнованих будинків. Фото Ян Доброносов

На вулицях Дружківки багато спалених автівок та зруйнованих будинків. Фото Ян Доброносов

"Тут все частіше можна побачити згорілі авто після ударів FPV та дедалі більше розбитих будинків. Ялинки тут я не бачив", — розповів Ян Доброносов.

На вулицях Дружківки багато спалених автівок та зруйнованих будинків. Фото Ян Доброносов

На вулицях Дружківки багато спалених автівок та зруйнованих будинків. Фото Ян Доброносов

На вулицях Дружківки багато спалених автівок та зруйнованих будинків. Фото Ян Доброносов

На вулицях Дружківки багато спалених автівок та зруйнованих будинків. Фото Ян Доброносов

На вулицях Дружківки багато спалених автівок та зруйнованих будинків. Фото Ян Доброносов

На вулицях Дружківки багато спалених автівок та зруйнованих будинків. Фото Ян Доброносов

