Елка, выгоревшие автомобили и разрушенные дома: как выглядят Краматорск и Дружковка в канун Нового года (фото, видео)

Вывод украинских войск из Донецкой области — основное требование россиян в переговорном процессе о прекращении войны. Тем не менее, покидать крупные промышленные центры Силы обороны не собираются и вместе с жителями готовятся к новогодним праздникам.

Несмотря на близость линии фронта, горожане веселятся и радуются снегу. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил непокоренные города Донбасса и поделился впечатляющими фото и видео.

На улицах Краматорска, несмотря на морозную погоду, можно увидеть много людей. В городе все же чувствуется приближение праздников.

Предновогодний Краматорск. Фото Ян Доброносов

По словам корреспондента, так сейчас выглядит предновогодний и прифронтовой Краматорск. От города до врага – примерно 15 километров.

"Неожиданно для меня, здесь есть елка. Она очень простенькая, но по-настоящему греет местных жителей", — рассказал Ян Доброносов.

Новогодняя елка в Краматорске. Фото Ян Доброносов

Жители Краматорска поделились своими впечатлениями от городской елки. Люди радуются даже такому небольшому атрибуту праздников.

После снегопада на улицах много людей. Дети и взрослые радуются зимней погоде и возможности весело провести время. Все катаются на санках, специальных "тарелках" и других средствах, на которых можно съехать с горки.

Дети радуются снегу в Краматорске. Фото Ян Доброносов

Также в объектив попала и зимняя Дружковка. Отсюда до врага – около 10 километров.

Предновогодняя Дружковка. Фото Ян Доброносов

На улицах Дружковки много сожженных авто и разрушенных домов. Фото Ян Доброносов

"Здесь все чаще можно увидеть сгоревшие авто после ударов FPV и все больше разбитых домов. Елки здесь я не видел", — рассказал Ян Доброносов.

