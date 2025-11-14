Рус

Росіяни масовано вдарили по багатоповерхівках Києва, є жертва та багато поранених (фото та відео)

Олена Руденко
14 листопада 2025, 06:41
Наслідки обстрілу Києва. Фото Колаж "Телеграф"

Під ударами опинилися дев'ять районів столиці

В ніч на п'ятницю, 14 листопада Росія завдала масованого удару по Києву, застосувавши безпілотники та крилаті ракети. Відомо про загиблу людину, ще 24 жителі міста постраждали.

Що треба знати:

  • Росія обстріляла Київ, основною ціллю ворога стали багатоквартирні житлові будинки
  • Є пошкодження у дев'яти районах столиці
  • Відомо вже про 24 постраждалих, одна людина загинула, понад 40 врятовано, дані уточнюються

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, зафіксовано пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці. У ДСНС поінформували, що з пошкоджених будинків врятували понад 40 людей. За останніми даними від КМВА, кількість постраждалих зросла до 24 людей.

В ході масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж. У Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото наслідків атаки у Святошинському районі.

Наслідки ударів РФ по Святошинському району Києва 14 листопада
Так виглядає двір житлового будинку
Пошкоджена російським ударом багатоповерхівка у Києві
Пошкоджений дім
Наслідки ударів РФ по Києву
Наслідки російського терору
Авто, пошкоджені в ході атаки РФ на Київ
Пошкоджено машини
Пошкоджений російським ударом дім у Києві
Вибито вікна та рами
Наслідки атаки РФ на Київ
Є руйнування

Наслідки російських ударів по Києву

Подільський район

  • Влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей.

Дніпровський район

  • Ліквідовано загоряння двох квартир на першому поверсі п'ятиповерхівки площею 50 кв. м. Врятовано 17 людей.
  • За іншою адресою ліквідована пожежа на площі 30 кв. м. Сталося часткове руйнування на 19 та 21 поверхах.
  • Також горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 кв. м.

Дарницький район

  • Займання площею 5 кв.м на території школи.

Деснянський район

  • Загоряння в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу локалізовано. Під час гасіння врятовано 9 осіб, ще 50 — евакуйовано.
  • За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. Саме там загинула людина. Врятовано 14 людей, серед них дитина. Одну людину рятувальники дістали з-під завалів.

Соломʼянський район

  • Загоряння даху та пʼятого поверху житлового будинку. Під час гасіння врятовано 20 осіб.

Святошинський район

  • Влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху.
  • Також ліквідовано загоряння у 22-поверховому житловому будинку на рівні 19 поверху.

Голосіївський район

  • Падіння уламків на території лікарні. За іншою адресою ліквідовано загоряння в будівлі на площі 15 кв. м.

Шевченківський район

  • Ліквідовано загоряння на відкритій території.

Оболонський район

  • Влучання у 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, пожежу ліквідовано.

Інформація уточнюється та оновлюється. На містах працюють всі екстрені служби.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 13 листопада РФ атакувала Україну "шахедами". Основними напрямками удару були Дніпропетровщина та Одещина.

#Київ #Атака #Руйнування