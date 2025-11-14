Росіяни масовано вдарили по багатоповерхівках Києва, є жертва та багато поранених (фото та відео)
Під ударами опинилися дев'ять районів столиці
В ніч на п'ятницю, 14 листопада Росія завдала масованого удару по Києву, застосувавши безпілотники та крилаті ракети. Відомо про загиблу людину, ще 24 жителі міста постраждали.
Що треба знати:
- Росія обстріляла Київ, основною ціллю ворога стали багатоквартирні житлові будинки
- Є пошкодження у дев'яти районах столиці
- Відомо вже про 24 постраждалих, одна людина загинула, понад 40 врятовано, дані уточнюються
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, зафіксовано пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці. У ДСНС поінформували, що з пошкоджених будинків врятували понад 40 людей. За останніми даними від КМВА, кількість постраждалих зросла до 24 людей.
В ході масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж. У Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото наслідків атаки у Святошинському районі.
Наслідки російських ударів по Києву
Подільський район
- Влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей.
Дніпровський район
- Ліквідовано загоряння двох квартир на першому поверсі п'ятиповерхівки площею 50 кв. м. Врятовано 17 людей.
- За іншою адресою ліквідована пожежа на площі 30 кв. м. Сталося часткове руйнування на 19 та 21 поверхах.
- Також горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 кв. м.
Дарницький район
- Займання площею 5 кв.м на території школи.
Деснянський район
- Загоряння в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу локалізовано. Під час гасіння врятовано 9 осіб, ще 50 — евакуйовано.
- За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. Саме там загинула людина. Врятовано 14 людей, серед них дитина. Одну людину рятувальники дістали з-під завалів.
Соломʼянський район
- Загоряння даху та пʼятого поверху житлового будинку. Під час гасіння врятовано 20 осіб.
Святошинський район
- Влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху.
- Також ліквідовано загоряння у 22-поверховому житловому будинку на рівні 19 поверху.
Голосіївський район
- Падіння уламків на території лікарні. За іншою адресою ліквідовано загоряння в будівлі на площі 15 кв. м.
Шевченківський район
- Ліквідовано загоряння на відкритій території.
Оболонський район
- Влучання у 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, пожежу ліквідовано.
Інформація уточнюється та оновлюється. На містах працюють всі екстрені служби.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 13 листопада РФ атакувала Україну "шахедами". Основними напрямками удару були Дніпропетровщина та Одещина.