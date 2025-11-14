Росіяни масовано вдарили по багатоповерхівках Києва, є жертва та багато поранених (фото та відео)

Під ударами опинилися дев'ять районів столиці

В ніч на п'ятницю, 14 листопада Росія завдала масованого удару по Києву, застосувавши безпілотники та крилаті ракети. Відомо про загиблу людину, ще 24 жителі міста постраждали.

Що треба знати:

Росія обстріляла Київ, основною ціллю ворога стали багатоквартирні житлові будинки

Є пошкодження у дев'яти районах столиці

Відомо вже про 24 постраждалих, одна людина загинула, понад 40 врятовано, дані уточнюються

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, зафіксовано пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці. У ДСНС поінформували, що з пошкоджених будинків врятували понад 40 людей. За останніми даними від КМВА, кількість постраждалих зросла до 24 людей.

В ході масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж. У Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото наслідків атаки у Святошинському районі.

Так виглядає двір житлового будинку

Пошкоджений дім

Наслідки російського терору

Пошкоджено машини

Вибито вікна та рами

Є руйнування

Наслідки російських ударів по Києву

Подільський район

Влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей.

Дніпровський район

Ліквідовано загоряння двох квартир на першому поверсі п'ятиповерхівки площею 50 кв. м. Врятовано 17 людей.

За іншою адресою ліквідована пожежа на площі 30 кв. м. Сталося часткове руйнування на 19 та 21 поверхах.

Також горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 кв. м.

Дарницький район

Займання площею 5 кв.м на території школи.

Деснянський район

Загоряння в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу локалізовано. Під час гасіння врятовано 9 осіб, ще 50 — евакуйовано.

За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. Саме там загинула людина. Врятовано 14 людей, серед них дитина. Одну людину рятувальники дістали з-під завалів.

Соломʼянський район

Загоряння даху та пʼятого поверху житлового будинку. Під час гасіння врятовано 20 осіб.

Святошинський район

Влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху.

Також ліквідовано загоряння у 22-поверховому житловому будинку на рівні 19 поверху.

Голосіївський район

Падіння уламків на території лікарні. За іншою адресою ліквідовано загоряння в будівлі на площі 15 кв. м.

Шевченківський район

Ліквідовано загоряння на відкритій території.

Оболонський район

Влучання у 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, пожежу ліквідовано.

Інформація уточнюється та оновлюється. На містах працюють всі екстрені служби.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 13 листопада РФ атакувала Україну "шахедами". Основними напрямками удару були Дніпропетровщина та Одещина.