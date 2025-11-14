У Києві чоловік втратив обох батьків через атаку росіян: стельова плита поховала літнє подружжя (фото, відео)

У нічній атаці на Київ загинуло подружжя, яке щойно повернулося до столиці. Їхній син розповів, у що перетворилась квартира.

Чоловік у Києві втратив одразу мати і батька під час нічної атаки. Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов під час роботи на місці прильоту у Деснянському районі поспілкувався з Андрієм. Чоловік розповів, що батьки щойно повернулись до Києва.

Що потрібно знати

Під час нічної атаки по Києву чоловік втратив обох батьків

Вони лише п’ять днів як повернулися до столиці після літа в селі

Росіяни цілили по багатоповерхівках

Вони літували в селі, а коли почався опалювальний сезон, вирішили повернутися в столицю. "П'ять днів, як приїхали, і нам сьогодні вночі подзвонили, що прильот і що не можна хату відкрити", — розповідає Андрій. Батько чоловіка хворів, тож він за ним доглядав.

Андрій розповів, що взяв ключі та приїхав на місце. Від квартири маже нічого не залишилось — вона була з того боку де стався "приліт". На батьків чоловіка впала стельова плита.

Удар припав в середину будинка

Коли я зайшов, то я вже зрозумів, що туди й заходить нічого, там стіни немає, нічого немає, все. По пояс завалене все. І вже потім сказали, як другий раз піднімався, що мати лежить відкрито, вона загинула, скоріш за все, на місці. А батько під плитою, скоріш за все, теж загинув на місці. Андрій, син жертв атаки на Київ

Батьки Андрія були 1952 та 1954 року народження. Наразі він з близькими чекають, поки рятувальники зможуть дістати тіла.

Родина чекає, поки дістануть тіла рідних

Що відомо про атаку на Київ

Основною ціллю ворога стали багатоквартирні будинки. За попередніми даними, загинуло троє людей. Кількість жертв може змінитися, адже тіла ще не деблоковані. Постраждали 26 осіб. Обстріл в ніч на 14 листопада вже назвали одним з найгірших — пошкоджені понад 30 багатоповерхівок, багато "прильотів" припало саме на житлову забудову.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни також вдарили балістикою по Сумах. За попередніми даними — били ракетою "Циркон".