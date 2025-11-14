В Киеве мужчина потерял родителей из-за атаки россиян: потолочная плита похоронила пожилых супругов (фото, видео)

В ночной атаке на Киев погибли супруги, только что вернувшиеся в столицу. Их сын рассказал, во что превратилась квартира.

Мужчина в Киеве потерял сразу мать и отца во время ночной атаки. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов во время работы на месте прилета в Деснянском районе пообщался с Андреем. Мужчина рассказал, что родители только что вернулись в Киев.

Что нужно знать

Во время ночной атаки по Киеву мужчина потерял обоих родителей

Они только пять дней как вернулись в столицу после лета в селе

Россияне целили по многоэтажкам

Они провели лето в селе, а когда начался отопительный сезон, решили вернуться в столицу. "Пять дней, как приехали, и нам сегодня ночью позвонили, что прилет и что нельзя дом открыть", — рассказывает Андрей. Отец мужчины болел, поэтому он за ним ухаживал.

Андрей рассказал, что взял ключи и приехал на место. От квартиры почти ничего не осталось — она была с той стороны, где произошел "прилет". На родителей мужчины упала потолочная плита.

Удар пришелся в середину дома

Когда я зашел, я уже понял, что туда и заходит ничего, там стены нет, ничего нет, все. По пояс завалено все. И уже потом сказали, как вторично поднимался, что мать лежит открыто, она погибла, скорее всего, на месте. А отец под плитой, скорее всего, погиб на месте. Андрей, сын жертв атаки на Киев

Родители Андрея были 1952 и 1954 года рождения. Пока он с близкими ждут, пока спасатели смогут достать тела.

Семья ждет, пока достанут тела родных

Что известно об атаке на Киев

Основной целью неприятеля стали многоквартирные дома. По предварительным данным, погибли три человека. Число жертв может измениться, ведь тела еще не деблокированы. Пострадали 26 человек. Обстрел в ночь на 14 ноября уже назвали одним из самых плохих — повреждены более 30 многоэтажек, многие "прилеты" пришлись именно на жилую застройку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне также ударили баллистикой по Сумам. По предварительным данным, били ракетой "Циркон".