Ракета "Циркон" долетает до Киева за 6 минут. Все об опасном оружии россиян

После сбития боевая часть может принести смерть куда угодно. Где она упадет – лотерея

Россия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" во время прошлой атаки на Киев 25 марта. Опасное оружие долетело до столицы за считанные минуты. Воздушные Силы продемонстрировали чудо и сбили снаряд над городом, но обломки нанесли разрушения. "Телеграф" рассказывает подробнее, что известно об этом оружии.

Что известно о ракете "Циркон"

Это новейшая маневрирующая гиперзвуковая крылатая ракета, которая считается секретным оружием РФ. Предназначена для поражения кораблей и является модернизированной версией П-800 "Оникс". Оснащена новым типом двигателя – воздушно-ракетным, что позволяет ей маневрировать. Скорость изменяется на протяжении всего пути, а высота полета "обманывает" радары.

Ракета "Циркон"

Испытание ракеты "Циркон"

Гиперзвуковая ракета "Циркон" с 2011 г. разрабатывалась Научно-производственным объединением машиностроения в Реутове Московской области. Летные испытания боеприпаса проводят с 2015 года.

Испытательный пуск ракеты "Циркон"

В 2020 году российское Минобороны рассказывало об успешном испытании ракеты. Запуск производился с корабля "Адмирал Горшков" в Белом море, она поразила береговую мишень на расстоянии 500 км.

В 2021 году россияне впервые провели испытательный пуск с подводной атомной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море ночью. Испытания признаны успешными, "Циркон" якобы попал в морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета указали как 8 Махов (это в 8 раз больше скорости звука).

В ходе учений также имитировались попытки перехвата, на основании чего впоследствии было заявлено, что "Циркон" может избегать всех существующих противоракетных систем, поскольку ракета покрыта плазмой, сквозь которую эфирные волны радара ее просто не видят.

В начале 2023 года ракеты были приняты на вооружение.

Характеристики российской ракеты "Циркон"

Быстрота. Российские источники заявляют, что ракета ЗМ22 "Циркон" имеет огромную скорость — 8-9 Махов (10 тыс. км/час). Но важна деталь: она различна в каждый конкретный этап пути:

сначала это 4 Маха,

в районе цели "Циркон" начинает пикирование и разгоняется до 7,5 М. Однако это только на мгновение.

Потому что ближе к земле ракета замедляется до 4,5 М (дозвуковая скорость, которая по зубам западному ПВО SAMP/T и Patriot).

Ранее Москва утверждала, что "Циркон" якобы способен был преодолевать все современные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Однако в случае Киева мы можем убедиться, что это был обман.

Характеристики российской ракеты "Циркон"

Другие характеристики:

Длина ракеты: 8-9,5м.

Масса боевой части: 300-500 кг.

Дальность: от 450 км до 1 тыс. км (европейские открытые источники дают цифры 450-650, русские – 1 тыс.). Зависит от траектории.

Высота полета: 30-40 км.

Система управления: инерционная навигационная система и активная радиолокационная головка самонаведения.

Возможные виды боевой части: фугасная, проникающая, ядерная.

Цена. Сколько стоит такая ракета – неизвестно.

Откуда запускают. В начале планировалось, что запуск будет с надводных кораблей или субмарин. Но украинские морские дроны внесли поправки в локации для "парковки" кораблей Черноморского флота РФ. Поэтому выпускается из мобильных наземных пусковых установок "Бастион" — на четырехосном шасси может нести две ракеты. Пусковые установки можно быстро разворачивать и быстро передвигать с места пуска.

Через сколько минут долетает до городов Украины

Точное время зависит от места запуска и траектории полета. Однако ориентировочно в случае запуска из Крыма это:

Киев — 6 минут,

Житомир — 6,3 минуты,

Чернигов — 6,8 минуты,

Винница — 5,5 минут,

Запорожье — 3,3 минуты,

Одесса — 2,6 минуты,

Николаев — 2,5 минуты,

Харьков — 5,5 минут,

Полтава – 6,1 минуты.

Через сколько минут ракета долетает до разных городов Украины

Ракета прежде всего грозит гражданским: долетает слишком быстро, а боевая часть даже после сбития может нанести разрушения. Дело в том, что попасть именно в боевую часть при сбитии трудно (именно тогда взрыв происходит в воздухе). Спрогнозировать, куда упадет неразорванная БЖД и повлечет за собой взрыв с пожаром — нереально. Поэтому в случае угрозы следует спускаться к укрытию и не рисковать.

Отличие "Циркона" от "Кинжала"

Как отмечает издание Defense Express, ЗМ22 "Циркон" не имеет гиперзвуковой скорости на конечном участке. Но использование гиперзвукового прямоточного двигателя отличает его от Х-47 "Кинжал", где ракета просто ускоряется до таких скоростей. Ракета "Кинжал" имеет твердотопливный двигатель.

Различие также в способе запуска двух снарядов. К примеру, "Цирконы" пускают с наземной установки, которую могут развернуть в считанные минуты. А вот "Кинжал" запускается только с самолета МиГ-31К. О взлете самолетов украинцев заранее предупреждают все мониторинговые каналы и времени дойти до укрытия больше.

Чем "Циркон" отличается от "Кинжала"

"Кинжал" остается скоростной ракетой воздушного базирования, атакующей цель по баллистической траектории, которая требует для его перехвата комплексов противоракетной обороны с возможностью кинетического уничтожения цели. "Кинжал" является дорогим и ограниченным в количестве оружием. Это товар, которого в России немного.

Характеристики ракеты "Кинжал"

Простыми словами, "Циркон" оказался лучше "Кинжала" (с точки зрения россиян). Так, "Циркон", в отличие от "Кинжала" все же является гиперзвуковой ракетой, способной поддерживать постоянную гиперзвуковую скорость, а не только кратковременно разгоняться.

Еще одно отличие состоит в том, что россияне могут производить только один "Циркон" в месяц, говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Цирконы" не производят, например в таком количестве как "Кинжалы". Да, "Кинжал" — это уникальная редкая ракета для российского военно-промышленного комплекса, но "Цирконы" еще более уникальны. Одна ракета в месяц – вот темпы производства этих ракет», – говорит Александр Коваленко.

Также их объединяет то, что обе ракеты Украина может сбивать существующим западным оружием.

Атаки российской ракетой "Циркон" по Украине

Воронка от "Циркона" возле метро "Черниговская"

Россияне применили "Циркон" 7 февраля, когда Киев подвергся массированной вражеской атаке. Тогда в Днепровском районе Киева была повреждена линия электропередач, а в земле образовалась глубокая воронка. Здесь и были обнаружены обломки ракеты "Циркон" — их удалось идентифицировать специалистам.

Обломок "Циркона" после обстрела 25 марта

25 марта столицу снова обстреляли "Цирконами". К счастью, ПВО перехватило ракеты в небе над городом. Однако на Печерске было разрушено помещение государственного учебного заведения.

Как сообщал "Телеграф", эксперт Defense Express Валерий Рябых рассчитал время подлета "Циркона" в ряд городов Украины. В случае удара этими ракетами очень сложно предупредить об атаке вовремя, чтобы люди успели пройти в укрытие.