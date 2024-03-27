"Сегодня тревогу не игнорируем": замминистра предупредил украинцев и обратился к владельцам укрытий

Одной из главных угроз является скорость новой ракеты Путина

В Кабмине предупредили украинцев об угрозе. Просят не игнорировать будущие воздушные тревоги.

С соответствующим заявлением выступил заместитель Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко. Судя по всему, его заявление является предупреждением о будущем массированном ударе РФ.

"Сегодня не игнорируем тревогу", — сказал он.

Важно отметить, что 27 марта представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что РФ накопила в Крыму несколько десятков гиперзвуковых ракет "Циркон", которыми, как оказалось, недавно был атакован Киев. По её словам, оккупанты сейчас выбрали новую тактику террористического давления.

"Враг может продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в частности, на столицу", — говорила она.

Тут стоит отметить, что ранее "Телеграф" рассказываем, чем именно опасна ракета "Циркон". Узнать об этом вы можете в нашем материале. Но одной из его главных угроз является скорость. Из-за этого между объявлением об угрозе и ударом проходит совсем мало времени.

На инфографике можно увидеть примерное время подлета данного оружия до крупных городов Украины:

Важно напомнить, что у Украины есть оружие, которое гарантированно сбивает "Циркон". Узнать подробнее об этом вы можете, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о всех подробностях удара по Киеву, который совершался ракетами "Циркон".