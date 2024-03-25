Взрывы спустя секунды после тревоги: чем россияне могли ударить по Киеву

Обе ракеты являются сложными целями

Удар по Киеву, который российские террористы нанесли 25 марта, вероятно был нанесен с помощью гиперзвукового оружия. Это объясняет "запоздалую" тревогу.

Так, по данным местных пабликов, между ударом РФ и объявлением тревоги прошло всего несколько секунд. Мониторинговые паблики, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что причиной этому были якобы противокорабельные ракеты "Циркон".

Что известно о "Цирконах"

Скорость ракеты составляет 11 тыс. км/ч, поэтому ее сложно перехватить и сбить.

Другие характеристики:

Дальность — 1000 км;

Боевая часть — 300-400 км.

Ракеты базируются на кораблях и подводных лодках. Это также говорит в пользу данной версии, так как, по предварительным данным, пуск был совершен из района Крыма.

Важно также отметить, что Россия уже применяла "Циркон" по Киеву. Это признал даже сам диктатор Путин. Как отмечает паблик "Крымский ветер", в прошлый раз, в начале февраля, пуск "Цирконов" производился из вертикальных пусковых контейнеров из Крыма. Несколько ракет преодолели расстояние в 580 км до Киева за 3 мин.

В связи с этим авторы мониторинговых пабликов делают вывод, что "теперь в Киеве немного чаще будут тревоги, потому что раньше при угрозе баллистики с юга до Киева тревоги не доходили, потому что запускали либо С-300/400, либо Искандеры. А они в Киев не долетают".

Также в сети ходит версия, что удар мог быть нанесен с помощью модернизированных ракет "Оникс"

"Оникс"

Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км в час. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль

"Трудно с такими ракетами бороться", — сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, что все подробности удара по Киеву вы можете узнать в материале "Телеграфа".