Обломки снова падали на Киев: что известно о новом ракетном ударе по столице

В этот раз оккупанты применяли для атаки крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55

В результате ракетной атаки по Украине утром 24 марта в Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах города. Информация о пострадавших отсутствует.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Отмечается, что речь идет о Деснянском и Шевченковском районах столицы.

"В Деснянском районе обломки упали на территорию лесных насаждений. В Шевченковском районе – на территорию парковой зоны и на территорию жилой застройки. Зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома. Без возгорания", — говорится в сообщении.

На местах происшествий в настоящее время работают оперативные службы. Подробности этого происшествия устанавливаются.

В то же время в КГВА отмечают, что этим утром средствами ПВО над Киевом и в районе столицы был поражен примерно десяток вражеских ракет. По предварительным данным, в городе и области никто не пострадал.

За последние четыре дня это второй массированный удар по Киеву. В этот раз оккупанты применяли для атаки крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55. Пуски произошли из района Энгельса, Саратовской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 24 марта во время воздушной тревоги прогремели взрывы во Львовской области. Очевидцы говорят, что речь идет о десятках взрывов.