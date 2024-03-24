Осторожно, возможна ракетная атака: российские террористы подняли в небо самолеты Ту-95 (обновляется)

Ту-95 террористов несут на борту ракеты Х-101/555

Российские террористы готовят очередную ракетную атаку по Украине. Ночью 24 марта с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ, куда пока не добивают украинские беспилотники, взлетело семь самолетов террористов – стратегические бомбардировщики Ту-95МС, несущие ракеты Х-101/555.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Самолеты террористов направляются в Каспийский регион, откуда обычно пускают ракеты по Украине.

Расчетно самолеты будут в районе пусковых рубежей примерно в 03:30. В этом случае ракеты нацистов будут входить в воздушное пространство Украины ориентировочно после 4:30.

01:45 Воздушные силы подтвердили пребывание в воздухе 14 самолетов Ту-95.

01:30 Еще шесть самолетов Ту-95 с недобитого "Энгельса-2" присоединились к бортам, которые уже взлетели с "Оленьи". Всего в воздухе сейчас 13 нацистских бомбардировщиков Ту-95.

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Напомним, ночью и утром в пятницу, 22 марта, россияне совершили масштабную атаку по Днепровской ГЭС и по многим объектам энергетики. Зафиксированы попадания по объектам генерации и системы распределения в разных областях Украины.

Также "Телеграф" писал о взрывах в Киеве во время воздушной тревоги утром 22 марта. Предварительно это была работа сил ПВО. Накануне серьезно досталось столице – на обстрел Россия потратила сотни миллионов долларов.