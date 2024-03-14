Укр

В Харькове раздаются взрывы: власти говорят о ракетном ударе РФ

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Фото иллюстративное Новость обновлена 14 марта 2024, 14:41
Фото иллюстративное

Российская оккупационная армия днем, 14 марта, нанесла очередной удар по Харькову. В городе слышны взрывы.

Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Telegram.

Через несколько минут городской голова сообщил, что, по предварительной информации, есть прилет в близком пригороде Харькова. Угроза для областного центра пока сохраняется.

Жителей Харькова просят находиться в укрытиях и безопасных местах.

Воздушная тревога в Харькове началась в 14:22. Через минуту, в 14:23 сообщили о первом взрыве.

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