В Харькове раздаются взрывы: власти говорят о ракетном ударе РФ

Российская оккупационная армия днем, 14 марта, нанесла очередной удар по Харькову. В городе слышны взрывы.

Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Telegram.

Через несколько минут городской голова сообщил, что, по предварительной информации, есть прилет в близком пригороде Харькова. Угроза для областного центра пока сохраняется.

Жителей Харькова просят находиться в укрытиях и безопасных местах.

Воздушная тревога в Харькове началась в 14:22. Через минуту, в 14:23 сообщили о первом взрыве.

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