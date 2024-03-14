В Харькове раздаются взрывы: власти говорят о ракетном ударе РФ
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Российская оккупационная армия днем, 14 марта, нанесла очередной удар по Харькову. В городе слышны взрывы.
Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Telegram.
Через несколько минут городской голова сообщил, что, по предварительной информации, есть прилет в близком пригороде Харькова. Угроза для областного центра пока сохраняется.
Жителей Харькова просят находиться в укрытиях и безопасных местах.
Воздушная тревога в Харькове началась в 14:22. Через минуту, в 14:23 сообщили о первом взрыве.
Новость дополняется…