Война — день 750: россияне ужесточают штурмы накануне выборов в РФ, но несут огромные потери

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают предпринимать попытки прорвать оборону ВСУ в ряде мест, в основном в восточной части страны. Наиболее активными остаются Авдеевское и Новопавловское направления, где пехотные штурмы поддерживаются активными ударами авиации. Такие темпы ведут к огромным потерям в их рядах, однако в силу приближения выборов в России на это никто не обращает внимания. Вместе с тем, Украина активно наносит удары в ответ из-за чего взрывы слышны даже в отдаленных от фронта российских городах.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Российские БПЛА зафиксированы в Николаевской области курсом на Кировоградскую

00:00 В США не видят признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине.

О том, что происходило 11 марта, читайте в материале: Война — день 747: россияне все еще давят на востоке, но имеют проблемы с живой силой и техникой

С ситуацией в Украине за 12 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 748: наступление россиян на востоке забуксовало, но оккупанты пытаются атаковать дальше

Информацию за 13 марта смотрите по ссылке: Война — день 749: оккупанты отчаянно штурмуют позиции ВСУ в преддверии выборов в РФ и используют химическое оружие