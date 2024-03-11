Война — день 747: россияне все еще давят на востоке, но испытывают проблемы с живой силой и техникой

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты продолжают отчаянно давить на востоке, даже несмотря на то, что их ресурс постепенно "выдыхается" и это касается как живой силы, так и боевой техники. Поэтому в самой России активно ищут чем восполнить потери и ищут для этого нестандартные способы вроде облав на мигрантов. Вместе с тем количество применений на поле боя российских авиабомб и ударных беспилотников растет, что свидетельствует о том, что российская военная промышленность еще имеет возможности производить оружие.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты за сутки 32 раза обстреляли Сумскую область из-за чего там было слышно 184 взрыва.

О том, что происходило 8 марта, читайте в материале: Война — день 744: весь мир объединился для ВСУ, а украинцы обсуждают новую работу Залужного

С ситуацией в Украине за 9 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 745: Украина скоро получит снаряды, ситуация на фронте выравнивается

Информацию за 10 марта февраля смотрите по ссылке: Война — день 746: захватчики прорываются на востоке и обстреливают украинские города