Война — день 745: Украина скоро получит снаряды, ситуация на фронте выравнивается

Рассказываем оперативно о главном в сутки

На календаре 9 марта 2024 года. Война против российских оккупантов идет уже 745-й день. Россияне пытаются прорываться на востоке и юге, но несут большие потери. В то же время, похоже, скоро украинская артиллерия сможет стрелять больше и эффективнее, чем сейчас – начнут прибывать снаряды.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Воздушных тревог нет.

00:00 В настоящее время беспилотников нет. До этого российские террористы пытались атаковать БПЛА Кривой Рог, сообщали о взрывах.

С ситуацией в Украине за 6 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 742: россияне давят на нескольких направлениях и массово атакуют "шахедами"

Информацию за 7 марта февраля смотрите по ссылке: Война — день 743: россияне давят в Донецкой области, но замедлились под Купянском

О том, что происходило 8 марта, читайте в материале: Война — день 744: весь мир объединился для ВСУ, а украинцы обсуждают новую работу Залужного