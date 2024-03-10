Идут на новый рекорд: в армии РФ стремительно растет одна из категорий потерь, аналитик объяснил с чем это связано

У оккупантов на фронте выросли потери автомобильного транспорта. В феврале 2024-го и вовсе был установлен рекорд за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его данным, эта тенденция продолжает сохраняться и уже в марте эта категория потерь самая выразительная.

"Напомню, что в прошлом месяце в этой категории был установлен абсолютный рекорд — 939 единицы. В целом, начиная с декабря 2023 по автомобилям РОВ теряют от месяца к месяца максимальное за всё время полномасштабного вторжения количество", — отмечает он.

Теперь же, только за 1/3 марта россияне уже потеряли 546 единиц автотранспорта. Эксперт считает, что такими темпами прошлый рекорд будет с легкостью побит и потери автомобильной техники в рядах оккупантов превысят одну тысячу.

Такие цыфры Коваленко связывает с ранее зашкаливающими потерями боевых бронированных машин.

"Из-за дефицита и нехватки специализированной, бронированной техники для осуществления штурмовой деятельности, РОВ вынуждены применять неармейского типа технику, как не приспособленную для боевых действий, так и намного легче выводящуюся из работоспособного состояния. Именно это одна из причин таких показателей, которые и в дальнейшем будут расти, поскольку решить проблему с дефицитом ББМ, за счёт собственного производства/восстановления ВПК россии не способен", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что британская разведка подсчитала потери РФ за два года войны.