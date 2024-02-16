Афгану и не снилось: потери армии РФ в войне с Украиной достигли новой рекордной отметки

За прошедшие сутки было уничтожено более тысячи россиян

Силы обороны Украины продолжают героически защищать украинскую землю от русских захватчиков. Только за минувшие сутки, 15 февраля, было ликвидировано 1210 окупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 16 февраля. Отмечается, что общие боевые потери личного состава противника с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составили около 400300 человек. Другие потери россиян выглядят следующим образом:

танков – 6465 (+23);

боевых бронированных машин – 12129 (+39);

артиллерийских систем – 9641 (+21);

РСЗО – 984 (+0);

средства ПВО – 671 (+0);

самолетов – 332 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7408 (+4);

крылатые ракеты – 1895 (+13);

корабли /катера ‒ 25 (+0);

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12 716 (+25);

специальная техника/special equipment ‒ 1528 (+4).

Напомним, в четверг, 15 февраля 2024 года, российская армия почти взяла в кольцо Авдеевку, где в последние дни враг активно продвигался. Об этом свидетельствуют последние данные карты DeepStateMAP.