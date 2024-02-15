Ад на земле: появились свежие фото Авдеевки и окрестностей с воздуха

Дорога, ведущая в Авдеевку, полностью простреливается российскими оккупантами

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали фото, сделанные под Авдеевкой. С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину супруги документируют войну.

Фотографии супруги опубликовали в своем Instagram. Как отмечают Либеровы, фото были сделаны, когда российские оккупанты без остановки равняли город и окрестности с землей, из всех видов вооружения.

Россияне почти уничтожили Авдеевку

Черный дым застилает небо

Тяжелые бои за Авдеевку продолжаются

Украинские воины героически держат оборону

В городе до сих пор остается более 900 гражданских

"Дорога жизни" полностью простреливается российскими оккупантами

Эвакуация гражданских почти невозможна

Напомним, ранее "Телеграф" писал о продвижении россиян под Авдеевкой. DeepState показал свежую карту боев.