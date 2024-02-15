Ад на земле: появились свежие фото Авдеевки и окрестностей с воздуха
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Дорога, ведущая в Авдеевку, полностью простреливается российскими оккупантами
Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали фото, сделанные под Авдеевкой. С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину супруги документируют войну.
Фотографии супруги опубликовали в своем Instagram. Как отмечают Либеровы, фото были сделаны, когда российские оккупанты без остановки равняли город и окрестности с землей, из всех видов вооружения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о продвижении россиян под Авдеевкой. DeepState показал свежую карту боев.