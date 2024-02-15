Укр

Ад на земле: появились свежие фото Авдеевки и окрестностей с воздуха

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Автор
Город больше не видит неба... Новость обновлена 15 февраля 2024, 20:41
Город больше не видит неба.... Фото instagram.com/libkos

Дорога, ведущая в Авдеевку, полностью простреливается российскими оккупантами

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали фото, сделанные под Авдеевкой. С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину супруги документируют войну.

Фотографии супруги опубликовали в своем Instagram. Как отмечают Либеровы, фото были сделаны, когда российские оккупанты без остановки равняли город и окрестности с землей, из всех видов вооружения.

Россияне почти уничтожили Авдеевку
Черный дым застилает небо
Тяжелые бои за Авдеевку продолжаются
Украинские воины героически держат оборону
В городе до сих пор остается более 900 гражданских
"Дорога жизни" полностью простреливается российскими оккупантами
Эвакуация гражданских почти невозможна

Напомним, ранее "Телеграф" писал о продвижении россиян под Авдеевкой. DeepState показал свежую карту боев.

Теги:
#Война #Бои #Авдеевка #ВСУ