"Подтверждаем": 3-я штурмовая бригада сделала заявление о ситуации в Авдеевке

Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства

Ситуация в Авдеевке Донецкой области по состоянию на 15 января очень критическая. Военные назвали этот участок фронта "адом". Туда срочно передислоцирована 3-я штурмовая для усиления украинских войск в районе города.

Силы противника на этом отрезке составляют ориентировочно 7 бригад. Такая информация появилась на официальном канале 3 ОШБр в Telegram.

Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. "Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", - заявляет командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий.

За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам ВС РФ было нанесено критическое поражение. О точных потерях противника в личном составе и технике военные пообещали сообщить после подтверждения необходимых данных.

В то же время, объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства.

Между тем, ISW пишет, что Россия контролирует 15% города.

Ранее Телеграф сообщил, что в Авдеевке предусмотрены дополнительные пути поставки на случай потери основного. По словам спикера группировки "Таврия" Дмитрия Лиховия, в городе уже несколько дней продолжаются уличные бои, и ситуация "диктует определенное изменение тактики боевых действий".