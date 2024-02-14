Пути поставки Авдеевки потеряны? В ВСУ рассказали, что планируют делать

Главное — сохранить жизнь бойцов

В Авдеевке предусмотрены дополнительные пути поставок на случай потери основного. По словам спикера группировки "Таврия" Дмитрия Лиховия, в городе уже несколько дней продолжаются уличные бои, и ситуация "диктует определенное изменение тактики боевых действий".

Об этом он рассказал в эфире "Телемарафона". Лиховой добавил, что ситуация является "напряженной, но контролируемой".

По его словам, держать Авдеевку "сверхважно" как и "каждый украинский город", потому что за ней будут другие населенные пункты. Которые точно пострадают, и карта захвата территорий вырастет.

Но в то же время Лиховой говорит, что за "кучи камней и обгоревшего железа" никто не держится.

"Для командования главное — сохранить жизнь бойцов и в случае усложнения ситуации отвести их на другой рубеж", — сказал спикер.

Напомним, что Deep State рассказал о продвижении россиян в Авдеевке и якобы перерезании россиянами ключевой трассы в городе. Канал призвал командование вывести войска из южной части города.

Ранее "Телеграф" писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Авдеевское и Купянское направления.